La Befana porta il maltempo in Umbria

La Befana porta il maltempo sull'Umbria e in generale sull'Italia centrale. Venerdì 5 gennaio e sabato 6, giorno dell'Epifania, generale condizione di maltempo su tutta la regione con temperature in discesa.

Le precipitazioni saranno a carattere piovoso, secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile non sono previste nevicate. Le piogge inizieranno a interessare l'Umbria fin da venerdì mattina, soprattutto nel versante nord occidentale, per poi propagarsi in tutti gli altri territori.

Un netto calo termico è invece previsto per metà della prossima settimana, quando potrebbe arrivare anche la neve tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA