Il papa ai frati di Assisi, chiedo ponti di pace

"C'è tanta crudeltà, molta gente in carcere per motivi politici, per questo chiedo ponti di pace. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere a san Francesco e voi francescani dovete aiutare nella costruzione di questi ponti" sono le parole con le quali papa Francesco si è rivolto ai frati del Sacro Convento di Assisi nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista San Francesco Patrono d'Italia, in uscita in questi giorni. Il testo è stato diffuso dalla sala stampa della comunità francescana.

Il dialogo con il papa è avvenuto il 29 dicembre quando ha ricevuto in udienza il ministro generale dei frati minori conventuali fra Carlos Trovarelli, il custode del Sacro Convento fra Marco Moroni e il direttore dell'ufficio comunicazione fra Giulio Cesareo.

Nelle riflessioni del pontefice la figura di san Francesco, la sua attualità e il ruolo dei francescani e delle francescane, religiosi e secolari, nel mondo di oggi e a proposito di questo, l'importanza di testimoniare il perdono per tutti. "Quello che mi aspetto dai francescani - ha sottolineato il papa - è che siano apostoli della riconciliazione e del perdono".

In questo numero della rivista San Francesco anche le interviste di approfondimento a suor Alessandra Smerilli e al sociologo Bruno Mastroianni sui temi del messaggio per la 57/a giornata mondiale della pace, il racconto del progetto Metamorfosi del laboratorio di liuteria e falegnameria del carcere di Opera a Milano e l'intervista esclusiva al neo direttore della galleria nazionale dell'Umbria Costantino D'Orazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA