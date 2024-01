L'istituto clinico Tiberino raggiunge in 120 posti totali

Con nove posti letto in più, l'istituto clinico Tiberino di Umbertide raggiunge i 120 posti totali.

La novità è stata annunciata dalla Regione Umbria, in seguito al parere favorevole del Ministero della Salute relativamente alla nascita del terzo polo ospedaliero.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il presidente dell'istituto clinico Tiberino, Antonio D'Acunto - della decisione della Regione Umbria sull'aumento dei posti letto nella nostra struttura. Fattore che testimonia quanto il nostro Istituto sia un riferimento e fiore all'occhiello del territorio sul quale si continua a puntare".

"Nove posti letto in più per noi significa poter erogare più servizi - spiega l'ad dell'Istituto, Alessio Brugnoni - e quindi continuare in quel percorso di efficientamento e crescita che risponde alla nostra missione e che ci rende un punto di riferimento sempre più solido per la sanità del territorio".

L'istituto clinico Tiberino - si legge in una sua nota - è specializzato nella riabilitazione dalle fasi immediatamente seguenti l'intervento chirurgico fino alla completa ripresa funzionale. La struttura sanitaria è accreditata con la Regione Umbria ed è convenzionata con il sistema sanitario nazionale.

Sta assumendo la conformazione di struttura mono specialistica riabilitativa intensiva in regime di ricovero e in day hospital.

Con trattamenti e le cure finalizzati al recupero parziale o totale delle capacità funzionali compromesse dalle più varie tipologie di eventi tali da causare in sé invalidità.

La convenzione con il servizio sanitario nazionale - ricorda ancora l'istituto -permette l'erogazione di tali servizi sia ai pazienti della regione Umbria che dell'intero territorio nazionale.



