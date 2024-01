Contributo azienda Gualdo Cattaneo alla Locomotiva di Foligno

Elettrica Valeri anche quest'anno ha voluto dare un contributo per il sociale a una realtà che opera nel territorio a favore dei soggetti più deboli. In occasione del Natale 2023, l'azienda di Gualdo Cattaneo ha scelto la cooperativa La locomotiva di Foligno con una donazione volta a sostenere l'acquisto di un'auto per le attività della comunità educativa "Il Sentiero", che si occupa di formazione e inclusione dei minori.

"Siamo lieti di aiutare quelle realtà virtuose del nostro territorio, perché siamo convinti della necessità di affermare un risvolto etico e solidale alla nostra attività imprenditoriale nell'ottica di una restituzione al tessuto sociale di questo comprensorio che ormai da 50 anni ci vede protagonisti", ha sottolineato il consiglio di amministrazione nella sua deliberazione. Resa nota dall'azienda con un comunicato.



