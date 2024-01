Gepafin entrata nel capitale di Destinazione cioccolato

Gepafin è entrata nel capitale sociale di Destinazione cioccolato srl S.B. previsto nel piano economico finanziario già oggetto di asseverazione negli scorsi mesi.

"Ho creduto da sempre nel progetto - ha dichiarato la presidente della Regione Donatella Tesei - perché ritengo questo uno degli elementi che contraddistinguono l'Umbria, con un forte potere promozionale e attrattivo. Sono felice che l'iniziativa sia stata considerata meritevole dell'attenzione e del sostegno regionale, attraverso la nostra partecipata Gepafin, con una operazione di supporto che è in linea con le nostre politiche a favore di start up e concreti progetti di sviluppo".

L'operazione è stata resa possibile grazie a Umbria Innova, il raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da Gepafin e Artigiancassa per la gestione degli interventi agevolativi a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese operanti nella regionea. "La presenza di Gepafin - ha detto Carmelo Campagna, presidente di Gepafin - a seguito di approfondita istruttoria, conclude le attività di intervento finanziario della Programmazione 2014-2020. Un'iniziativa imprenditoriale significativa che punta a valorizzare alcuni elementi distintivi della nostra regione, che ha meritato pienamente il supporto della finanziaria regionale".

"L'intervento di Gepafin - ha sottolineato Vasco Gargaglia, presidente di Destinazione cioccolato Srl S.B. - valorizza il nostro progetto imprenditoriale rendendolo ancora più credibile e capace di stimolare l'interesse di altri investitori, imprese e singoli cittadini che, come già comunicato fin dall'avvio del nostro percorso, potranno rendersi protagonisti assieme ai soci fondatori non appena verrà firmata la convenzione con il Comune di Perugia".



