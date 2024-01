E' Gianmarco il primo nato in Umbria del 2024

Si sono fatti attendere per gran parte del primo gennaio i primi nati del 2024 in Umbria.

All'ospedale di Foligno sono venuti alla luce due bambini, alle 17.42 Gianmarco, 3.930 grammi. Di Spoleto entrambi i genitori, mamma Eleonora e papà Marcello.

A pochi minuti di distanza, alle 18.05, è nato Matteo da mamma Graziella e papà Francesco, sempre di Spoleto, un maschietto di 3.750 grammi.

Fiocco azzurro anche all'ospedale di Perugia dove Mattia è il primo nato del 2024. Pesa 3,740 chilogrammi ed è venuto alla luce alle 18.11 con parto spontaneo assistito dalle ostetriche Laura Maria Fumu e dal medico ginecologo Alessandro Favilli. È il primogenito di mamma Martina e di papà Emanuele, residenti ad Assisi.

I nati al Santa Maria della Misericordia nel 2023 sono stati 1.765 - riferisce l'Azienda ospedaliera - una cinquantina in meno del 2022 quando erano stati 1.817. Registrata quindi una diminuzione delle nascite di circa il 3% rispetto al 2022, percentuale nettamente inferiore alla media nazionale che si attesta intorno al meno 20%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA