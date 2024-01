Celebrata nel duomo di Orvieto la messa per la pace

"La guerra e la violenza si disinnescano con gesti di pace": così nella sua omelia monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto, Bolsena e Todi, che ha officiato la messa per la pace che si è celebrata nel duomo di Orvieto, il pomeriggio del primo giorno dell'anno.

Accompagnata dai canti gospel del Virginia State che hanno animato la cinque giorni di Umbria jazz winter.

Il vescovo, davanti una cattedrale gremita, ha sottolineato che per dire "no alla guerra bisogna dire no alle armi". "La divisa degli operatori di pace non è la mimetica, ma il giubbotto del coraggio del confronto e del dialogo", ha detto ancora il presula.

La messa per la pace si è svolta nell'ambito di Umbria jazz winter ed è uno dei momenti più attesi dagli orvietani, dai tanti appassionati di musica e turisti che ogni anno, a ridosso del capodanno, raggiungono Orvieto.

Al termine della funzione religiosa i canti gospel hanno intrattenuto le oltre 2.500 persone presenti in Duomo per uno spettacolo emozionante e suggestivo che ogni anno si ripete in cattedrale.



