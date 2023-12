Pubblicizza sui social vendita fuochi ma è senza licenza

Denunciato a piede libero dal commissariato di polizia di Spoleto un quarantenne che, tramite il proprio profilo social, aveva pubblicizzato la vendita di fuochi d'artificio, invitando gli interessati a contattarlo in privato.

Gli agenti hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare trovando svariati articoli pirotecnici risultati privi del marchio di conformità rilasciato dalla Comunità europea.

Dagli ulteriori approfondimenti, inoltre, è emerso - riferiscono gli investigatori - che il quarantenne era sprovvisto della licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza di autorizzazione alla vendita del materiale esplodente.

Per questi motivi è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti. Gli artifici pirotecnici, invece, sono stati sottoposti a sequestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA