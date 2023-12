Nuvole sull'Umbria la notte di fine anno ma non farà freddo

Cielo nuvoloso e possibile piogge leggere sull'Umbria per la notte di San Silvestro. Ma le temperature resteranno al di sopra della media del periodo: escluse le località di montagna, nei principali centri umbri il 31 dicembre sera il termometro non scenderà sotto gli otto-dieci gradi. Il quadro scaturisce dalle previsioni a disposizione del Centro funzionale della Protezione civile regionale.

La perturbazione che raggiungerà nella giornata del 31 dicembre l'Umbria non dovrebbe causare fenomeni particolarmente significativi da mettere a rischio gli eventi di piazza allo scadere della mezzanotte.

Per il giorno di Capodanno è atteso un sensibile miglioramento e precipitazioni assenti, ma le temperature subiranno un leggero calo.



