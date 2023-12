Un'umbra dt della nazionale femminile di pesca in apnea

Tiziana Martinelli, tifernate, classe '81, è stata nominata direttore tecnico della nazionale femminile di pesca in apnea. "E' un sogno che si avvera, mi riempie di orgoglio come persona amante del mare, come agonista, come istruttrice e come tifernate" il suo commento in una nota del Comune.

"Ho deciso - spiega la nuova selezionatrice della nazionale - di non disputare più gare in veste di atleta nel 2023 per impegni familiari e lavorativi. L'attività agonistica richiede molto tempo e periodi lunghi da passare fuori casa, conciliare tutto era diventato veramente troppo gravoso. Partecipando alle gare ed ottenendo grandi risultati ed emozioni, ho sentito il forte desiderio di poter far vivere quello che ho vissuto e provato io anche a tutte le ragazze che vogliono mettersi in gioco".

Lo scorso mese di settembre il Comune gli aveva conferito una targa al merito assieme ad altri atleti di diverse discipline sportive ed ora attraverso il sindaco Luca Secondi e l'assessore allo Sport, Riccardo Carletti, esprime le più sentite congratulazioni per il "prestigioso incarico".



