Tesei, per l'aeroporto puntiamo a un milione di passeggeri

"Il nostro obiettivo per l'aeroporto San Francesco di Assisi è raggiungere un milione di passeggeri nell'arco di due, tre anni": è quanto ha detto all'ANSA, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, arrivando parlando di turismo a Orvieto dove ha partecipato all'inaugurazione della trentesima edizione di Umbria jazz winter. "Per raggiungere questo traguardo - ha spiegato la governatrice - occorre innanzitutto consolidare gli oltre 500 mila passeggeri registrati quest'anno, ma soprattutto bisogna intervenire sulla capienza strutturale dell'aeroporto".

Nel ricordare che la Regione ha già pronte le risorse per l'adeguamento degli spazi, Tesei si è concentrata sui "risultati importanti" registrati in questo 2023 dall'Umbria in merito alle presenze turistiche, sottolineando come "la nostra regione abbia avviato un processo di internazionalizzazione mai registrato prima".

Soffermandosi su Umbria jazz, la presidente ha ricordato i due "importanti traguardi" raggiunti dalla manifestazione, i 50 anni di Uj a Perugia e i 30 di Orvieto. "Eventi di grande richiamo turistico anche per viaggiatori che arrivano da Paesi esteri", ha concluso Tesei.



