Ricevuto dal Papa il custode del Sacro Convento di Assisi

Il custode del Sacro convento di San Francesco in Assisi, fra Marco Moroni, è stato ricevuto da Papa Francesco. Gli ha consegnato una pergamena partita da Jesolo lo scorso 2 dicembre in occasione dell'inaugurazione del Sand Nativity contenente un messaggio dei ragazzi della città veneta.

Nel contesto della collaborazione tra il Sacro Convento e il Comune di Jesolo per ricordare gli 800 anni del presepe di Greccio, infatti, gli alunni delle scuole della cittadina veneta hanno approfondito il valore degli incontri nella vita di san Francesco. La sala stampa del Sacro Covento sottolinea che tra i frutti di questo percorso c'è il messaggio che i ragazzi hanno consegnato a fra Marco il giorno dell'inaugurazione del Sand Nativity, perché lo recapitasse a papa Francesco.

"Come avevo promesso ai ragazzi di Jesolo il 2 dicembre - ha dichiarato fra Marco -, avendo avuto la possibilità di incontrare papa Francesco gli ho consegnato personalmente il loro messaggio. È stata l'occasione per raccontargli la bella esperienza di condivisione tra Jesolo e il Sacro Convento per gli 800 anni del Natale di san Francesco a Greccio. Il Papa ha ringraziato di cuore e benedice i ragazzi e le loro famiglie".

"A papa Francesco, siamo come i granelli di sabbia: solo vicini, uniti e solidali potremo diventare una meravigliosa opera d'arte. Questo è il nostro augurio. Questa è la nostra speranza" il testo del messaggio.



