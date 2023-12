Prisco, ai vigili del fuoco gli straordinari per impegno Covid

"Nel decreto proroga termini varato ieri in Cdm sono stati stanziati 8,33 milioni per il pagamento dei compensi pregressi per i servizi straordinari svolti dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato durante l'emergenza Covid. Il Governo Meloni ha così sanato un'ingiustizia subita dai fino ad ora, misura, invece, liquidata ad altri Corpi dello Stato": è quanto afferma il sottosegretario al ministero dell'Interno con delega ai vigili del fuoco, Emanuele Prisco. "Tutti ricordiamo il grande impegno dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza e la salute pubblica durante quell'emergenza sanitaria" aggiunge.

"Uomini e donne del Corpo - sottolinea Prisco in una nota - vennero mobilitati su tutto il territorio nazionale per portare assistenza, nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, ai Comuni e alle popolazioni, a supporto dei sindaci negli interventi di sanificazione e igienizzazione di locali pubblici ed aree esterne, nel trasporto urgente di materiale sanitario, nell'assistenza a ospedali e residenze per anziani.

Oltre 400 mila ore di servizio prestate e sino ad oggi non pagate. Nessun regalo ai vigili del fuoco quindi ma il giusto riconoscimento per il lavoro che hanno svolto, come sempre, anche in quell'occasione in modo impeccabile. Siamo molto soddisfatti di aver finalmente sanato un'ingiustizia immotivata.

Nello stesso provvedimento sono state prorogate le graduatorie dei concorsi del personale volontario e del personale di ruolo dei vigili del fuoco. Avremo così - conclude Prisco - nuove e più veloci assunzioni".



