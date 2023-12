Marchetti, aggiudicati i lavori per galleria della Guinza

"I lavori per la galleria della Guinza sono stati aggiudicati proprio oggi. Si tratta di un traguardo storico raggiunto grazie alla determinazione della Lega": lo annuncia il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti. "Già da prima di essere eletto nelle istituzioni mi sono interessato a questa infrastruttura consapevole dell'importanza che avrebbe avuto per l'economia e il turismo di Umbria e Marche" aggiunge.

"Ho portato all'attenzione questo tema dal 2016 in Consiglio comunale a Città di Castello - afferma Marchetti - e due anni dopo in Parlamento, con interrogazioni e sopralluoghi. Un anno fa il Cipess ha portato a 150 milioni il finanziamento per l'adeguamento della Galleria e a breve finalmente partiranno i lavori. Dopo decenni di promesse disattese dalla sinistra, finalmente col Governo di centrodestra, con Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e con la Lega alla guida della Regione Umbria, la grande incompiuta diventa realtà - conclude Marchetti - l'economia e il turismo dell'Umbria e delle Marche avranno un'occasione in più di sviluppo e sono fiero di aver contribuito a centrare questo obiettivo a vantaggio della nostra comunità e delle imprese".



