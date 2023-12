La Regione ha approvato dimensionamento rete scolastica

La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Istruzione, Paola Agabiti, ha approvato l'atto relativo al dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2024-2025.

"Abbiamo raggiunto un primo risultato importante - ha detto Agabiti - condividendo il percorso con i territori, i Comuni, le Province, l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e con un'interlocuzione costante con il Ministero dell'Istruzione, in particolare con il sottosegretario Paola Frassinetti, che ringraziamo per la grande attenzione dimostrata. L'intervento deriva da una norma nazionale di riforma del sistema scolastico che fa capo ad una stringente indicazione europea nell'ambito delle misure del Pnrr. Si tratta di una riorganizzazione amministrativa che non prevede la chiusura di istituti e plessi, ma solo la ridefinizione del numero dei dirigenti scolastici, superando l'istituto della reggenza e gli effetti che produce in termini di mancanza di adeguata pianificazione dell'offerta scolastica. Questo, per conformare le singole autonomie all'andamento anagrafico decrescente della popolazione studentesca che interessa anche l'Umbria, con un calo della popolazione studentesca (da 3 a 18 anni) che passerà, come emerge dai dati Istat, dagli attuali 115.024 alunni ai 107.929 del 2026. La soppressione della reggenza e il dimensionamento adeguato delle direzioni consentono così una programmazione qualificata ed efficace dell'offerta formativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche, garantendo stabilità per il futuro, nonostante la progressiva diminuzione degli iscritti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA