Fora, con piano scuole avviata seria programmazione

Per il consigliere regionale del Patto civico Andrea Fora "il Piano sul dimensionamento scolastico proposto dall'assessore Paola Agabiti e approvato oggi dalla Giunta avvia un serio percorso di programmazione dell'offerta regionale, in linea con le previsioni normative nazionali che impongono a tutte le Regioni di procedere ad una riforma del sistema scolastico". "Il lavoro di riorganizzazione delle strutture amministrative, volto a superare le reggenze di molte scuole che da anni hanno direttori provvisori, punta ad adeguare il dimensionamento degli istituti ad una nuova programmazione dell'offerta formativa che dovrà saper coniugare stabilità e innovazione con, purtroppo, la progressiva diminuzione degli iscritti" aggiunge.

"Avendo operato nel settore per molti anni sul piano professionale - ricorda Fora -, ho accompagnato questo percorso con una profonda fase di ascolto dei territori e delle loro esigenze. Mi ha mosso l'unico obiettivo di sostenere i bisogni rappresentati soprattutto da alcuni Istituti, famiglie e alunni e la ricerca di soluzioni che più che orientate ai 'tagli' fossero in grado di produrre risultati positivi e di rilancio.

Per questo sono particolarmente grato al contributo apportato dai dirigenti dell'istituto alberghiero e dell'Istituto comprensivo per ciechi di Assisi, che ho avuto l'onore di ascoltare e accompagnare verso una proposta che vede oggi consolidare il ruolo prestigioso dell'istituto alberghiero, non coinvolto da processi di accorpamento, e nello stesso tempo proporre un'integrazione dell'istituto per ciechi con il comprensivo Assisi 1".



