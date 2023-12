Daidone nuova comandante polizia municipale Foligno

Con un decreto, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha attribuito l'incarico di dirigente dell'area polizia municipale e comandante del corpo, a Simonetta Daidone entrata in servizio dal 28 dicembre.

Da 15 anni funzionaria della Polizia di Stato, già comandante della stradale di Foligno, è infatti risultata vincitrice della selezione per dirigente del settore e manterrà l'incarico per tre anni.

"Formulo i più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro, anche a nome dell'intera amministrazione comunale - ha sottolineato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini attraverso una nota del Comune - alla nuova comandante della polizia locale con la certezza che saprà apportare un valore aggiunto di assoluta professionalità e grande esperienza. Il corpo della polizia municipale di Foligno vanta una gloriosa tradizione e merita un futuro altrettanto importante. Sicuramente - ha concluso Zuccarini - l'impegno di questa amministrazione è e resterà massimo".



