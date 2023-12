Ascani, Pd pone ancora questione risorse sisma alta Umbria

"Dopo la bocciatura dal governo dell'emendamento Verini al Senato e di quello analogo presentato alla Camera per inserire i territori di Pierantonio e Sant'Orfeto tra le zone del 'cratere' fissato dalla legge per il sisma 2016, grazie al Partito democratico è stata nuovamente sollevata in Aula l'urgenza di prevedere quanto prima le risorse necessarie a garantire la ricostruzione e a far uscire dall'emergenza i territori umbri colpiti da eventi sismici lo scorso marzo. Il Pd vigilerà sull'attuazione dell'ordine del giorno approvato oggi dalla Camera": così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.



