Sempre più persone si rivolgono alla Caritas di Terni

Sono aumentate del 20 per cento, nel 2023 rispetto allo scorso anno, le persone che si sono rivolte alla Caritas di Terni, 5.014, ossia 875 in più. Emerge da un bilancio dell'attività negli ultimi 12 mesi.

Per il vescovo monsignor Francesco Antonio Soddu "la Caritas è l'espressione educativa della chiesa, che anima e sensibilizza alla dimensione della carità che è l'amore di Dio, facendo in modo che tutte le persone non trascurino questo aspetto della carità e che non può essere delegato agli altri".

"Nel nostro territorio la povertà e i bisogni crescono in maniera considerevole in tutti i vari aspetti" sottolinea il neo direttore della Caritas di Terni-Narni-Amelia don Giuseppe Zen.

"La fragilizzazione sistemica della società - ha aggiunto - fa sì che anche a Terni cresca il disagio e di conseguenza i numeri della povertà. In particolare la condizione professionale che racconta molto delle fragilità di questo tempo. A chiedere aiuto sono per lo più persone che fanno fatica a trovare lavoro, disoccupati o inoccupati ma anche tanti working poor, a dimostrazione che la povertà è sempre più multidimensionale. Le persone presentano sempre più marcatamente vari ambiti di disagio con prevalenza di bisogni occupazionali e abitativi; problemi famigliari; problemi di salute, soprattutto fragilità e disagio psicologico. Al di là dei numeri e delle problematicità, i poveri sono persone con un volto e un'anima, e per chi crede questa persona, chiunque essa sia, è preziosa agli occhi di Dio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA