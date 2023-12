Prisco, con quarta rata Pnrr manteniamo impegno con italiani

"Il lavoro che in quest'anno abbiamo portato avanti sta dando i suoi frutti più concreti. Con il pagamento della quarta rata del Pnrr manteniamo un impegno con gli italiani": è quanto afferma il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco. "Con i 102 miliardi già incassati fino a questo punto, abbiamo anche questa volta smentito i canti sinistri dei corvi che impegnano il loro tempo a tifare contro gli interessi dell'Italia" aggiunge.

"Il governo di centrodestra - sottolinea Prisco in una nota - sta portando avanti e celermente le riforme in programma e sta assicurando così un futuro di sviluppo e modernità in tutti i settori. E' questo il modo migliore per augurare successo e prosperità all'Italia che grazie all'impegno del presidente Meloni torna ad essere credibile nel mondo".



