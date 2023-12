Melasecche, rafforziamo il sistema di protezione civile

La Giunta regionale ha preadottato il disegno di legge regionale "Disciplina del sistema regionale di protezione civile". A comunicarlo è l'assessore alla Protezione civile, Enrico Melasecche, sottolineando l'importanza dell'atto, "L'Umbria sta per dotarsi di una nuova normativa che consolida e rafforza il nostro sistema territoriale di protezione civile, ponendo le condizioni per operare con ancor maggiore efficacia e tempestività sia nelle attività di prevenzione dei rischi che nella gestione delle emergenze" spiega.

"Di fondamentale valore - rileva Melasecche in una nota di Palazzo Donini - il fatto che consentirà alla Regione di far fronte ad eventi calamitosi non coperti da provvedimenti governativi con il riconoscimento di contributi a valere sul bilancio regionale. Viene finalmente istituito il fondo regionale di protezione civile, finalizzato a contribuire alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, al potenziamento del sistema regionale di protezione civile, al finanziamento di spese di prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di eventi sul territorio regionale. È un altro obiettivo di questa Giunta regionale che sta giungendo in porto.

Il testo, frutto di un lungo e articolato lavoro, supera la vecchia normativa obsoleta e non più rispondente alle attuali esigenze e complessità. Potrà essere migliorato e integrato durante una fase di condivisione con tutti i portatori di interesse, fra cui Comuni, Province, associazioni di volontariato di protezione civile. Seguirà l'adozione della proposta definitiva da parte della Giunta e la trasmissione all'Assemblea legislativa dove il suo iter si concluderà con la partecipazione in sede della Commissione consiliare competente e l'approvazione da parte dell'Aula in tempi che auspichiamo siano il più possibile brevi".



