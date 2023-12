La street parade ha aperto Umbria jazz winter a Orvieto

La musica in strada dei Funk Off ha aperto a Orvieto l'edizione del trentennale di Umbria jazz winter, celebrata anche con un annullo filatelico.

Saranno cinque i giorni del festival con 140 ore di musica, 22 band, 79 eventi, 140 artisti e sei location. Tra cui piazza Duomo per la notte di San Silvestro dove si attenderà il nuovo anno con le note sempre dei Funk Off. Mentre il giorno di Capodanno sarà contraddistinto dalla messa per la pace con i cori gospel che sarà celebrata in Duomo. "Un appuntamento che quest'anno assume un rilievo ancora maggiore per quanto sta accadendo nel mondo", ha sottolineato la sindaca di Orvieto Roberta Tardani. Che parlando del programma con cui si celebrano i trent'anni di Umbria jazz winter, ne ha ricordato "l'assoluto livello". "Racchiude - ha aggiunto - la storia di questo festival che è diventata anche un pezzo della storia della città di Orvieto. Sulla qualità artistica dell'evento parlano i volti e le note dei più grandi musicisti italiani e internazionali che hanno calcato questi palcoscenici e quelli dei giovani talenti che da qui sono stati lanciati". "Quello di Orvieto è stato fin da subito un festival fortunato e già dalla prima edizione immaginavo il successo che poi ha riscosso", ha detto all'ANSA il direttore artistico di Uj, Carlo Pagnotta. "Celebrare i trent'anni, come era stato per i cinquanta di Perugia, è una grande soddisfazione", ha aggiunto. E sul futuro di Umbria jazz, Pagnotta non ha dubbi.

"Lo vedo bene - ha sottolineato - perché le istituzioni, a iniziare dalla Regione, ci credono".



