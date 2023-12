Foligno dedica una mostra all'artista Benvenuto Crispoldi

Con bozzetti, disegni originali, documenti e fotografie dell'epoca anche Foligno rende omaggio all'artista Benvenuto Crispoldi con una mostra a Palazzo Trinci, aperta fino al 7 aprile. A cento anni dalla sua morte, la città gli dedica infatti un'esposizione, come avvenuto già a Spello, Magione e Bastia Umbra, legate alla sua opera artistica.

"Prosegue il viaggio culturale intorno alla figura di Crispoldi - ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Foligno, Decio Barili - con la quarta tappa del percorso artistico".

A Foligno l'artista - ricorda il Comune in una nota - aveva realizzato un importante ciclo di decorazioni murali, presenti nella sala dei matrimoni, ma andati persi durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ora solo una parte è rimasta visibile al pubblico, lungo il corridoio nel piano di rappresentanza del palazzo comunale. Nelle sale della mostra sono presenti, tra l'altro, i documenti relativi all'incarico del Comune di Foligno a Crispoldi per il ciclo di decorazioni murali.

Nel corso dell'inaugurazione della mostra, è stata tratteggiata la figura di Crispoldi, definito artista poliedrico che spazia dalla pittura alla scultura, oltre che uomo politico che viene spesso definito anche rivoluzionario.

Nel corso della presentazione della mostra è stato ricordato che nelle varie città, legate a Crispoldi, si terranno approfondimenti e convegni specifici su settori particolari della sua attività artistica.



