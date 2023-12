Cantone, accesso ad ordinanze è garanzia per persone coinvolte

"La possibilità di pubblicare stralci delle ordinanze di custodia cautelare, ovviamente in modo corretto e responsabile, rappresenta la garanzia principale per il giornalista ma anche per le persone coinvolte perché non è il cronista che parla ma il giudice": a dirlo è il procuratore di Perugia Raffaele Cantone in merito alle ultime norme in materia di divulgazione degli atti giudiziari. Lo ha fatto in un'intervista alla TgR dell'Umbria.

"Il mio giudizio non è affatto positivo perché non credo che sia una legge utile" ha detto Cantone. "Non ce ne era alcuna urgenza - ha aggiunto - e soprattutto credo abbia un effetto negativo, quello di far venire meno un'attività di trasparenza che piano piano si stava creando nel rapporto tra informazione e attività giudiziaria".

"Il giornalista che ha la possibilità di avere l'accesso diretto alle fonti - ha rilevato ancora il procuratore - può farsi un'idea ed esplicitarla a 360 gradi senza dover ringraziare chi gli ha dato gli atti e quindi di poter esprimere un'informazione corretta che è la migliore tutela della reale presunzione d'innocenza. Il garante della privacy che è giustamente molto attento su questi temi, nell'ultimo periodo non ha rilevato anomale pubblicazioni d'intercettazioni. Credo quindi - ha concluso Cantone - che il sistema stava dando buona prova di sé".



