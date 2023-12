Sindacati, situazione insostenibile per depositi Postel

Hanno denunciato "periodici ritardi" nel pagamento degli stipendi, "mancato versamento" dei contributi presso l'ente bilaterale, per la sanità integrativa e per i fondi di previdenza complementare e una "situazione ormai insostenibile" le 36 lavoratrici e lavoratori dei depositi Postel di Scanzano e Bastia Umbra, due siti nei quali vengono stoccati a archiviati documenti sensibili dei cittadini e delle aziende italiane. A farlo sono stati i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche le delegate e i delegati dei due siti umbri.

"I continui cambi di appalto - dicono Silvia Cascianelli (Filt), Matteo Cappannelli (Fit) e Giulia Valentini (Uiltrasporti) - non consentono da un lato di investire sul futuro di queste importanti attività, la cui professionalità è stata certificata anche dalle soprintendenze archivistica e dei beni culturali, e dall'altro creano continua precarietà per le lavoratrici e i lavoratori che si trovano costantemente in bilico".

Quello che chiedono i sindacati, dunque, è "stabilizzare e investire sul futuro di questi siti". Da qui la richiesta di internalizzare i rapporti di lavoro con contratti fulltime e la corretta applicazione del Ccnl di riferimento, il merce e logistica. "Basterebbe soltanto mettere in pratica quello che Postel scrive nel suo Codice etico rispetto ai propri lavoratori per risolvere una situazione di precarietà che va avanti da troppi anni", dicono i sindacati.



