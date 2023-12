Da Vivo a colori arredi per la breast unit di Perugia

Si compone di quattro poltrone, tre divani, quattro tavolini ed una parete decorata con quasi 50 tra cuori e palloncini in ceramica e varie stampe la nuova donazione dell'associazione Vivo a Colori, realizzata con il contributo della polisportiva Case Nuove di Perugia, che ha ristrutturato la sala d'accoglienza della breast unit dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.

All'inaugurazione hanno partecipato Claudia Maggiurana, presidente di Vivo a Colori, Giuseppe De Filippis, direttore generale dell'Azienda ospedaliera, il sindaco Andrea Romizi, Manuela Taglia, assessore ai servizi sociali del Comune di Marsciano, i medici ed il personale della struttutra sanitaria, i volontari della polisportiva e dell'associazione.

"Ringrazio la polisportiva Case Nuove - ha detto Maggiurana - che ci ha dato un importante contributo per realizzare questo spazio e che ha voluto condividere con noi questo progetto.

Speriamo di aver portato gioia e colore, che dovrebbe dare energia positiva a chi deve passare del tempo in questo reparto.

Le pazienti e i familiari che si siedono qui devono respirare aria di casa, devono sentirsi a proprio agio. Questo è importante per la nostra associazione che ci tiene molto a valorizzare il ruolo della famiglia".

"Voi impersonificate il valore aggiunto del terzo settore. Il vostro è un supporto positivo. Questa sala identifica gli spazi in cui i pazienti si possono sentire a casa", il commento di De Filippis.

"Ho subito compreso la forza e l'energia dell'associazione.

Ringrazio anche la polisportiva Case Nuove per aver contribuito a questo progetto realizzato in maniera magistrale. E' un valore aggiunto di chi questo percorso lo ha già fatto perché riesce ad immedesimarsi sugli effettivi bisogni del paziente", ha rimarcato Romizi.

Sentiti ringraziamenti anche dalla dottoressa Ambra Mariotti, a nome della breast unit dell'ospedale, e dall'assessore Taglia, che sostiene l'associazione dall'inizio del suo percorso cominciato l'otto marzo del 2022.



