Targa per i 40 anni ufficio stampa Comune Città di Castello

"L'Agenzia ha rappresentato e rappresenta un modello di informazione istituzionale che crea comunità, valorizzazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, identità territoriale. La democrazia vive e si alimenta di buona informazione, così come la buona informazione sostiene la democrazia. Ribadire il valore della buona informazione significa difendere i valori costituzionali": è quanto ha dichiarato il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Mino Lorusso, nel corso della cerimonia di consegna di una targa celebrativa dei 40 anni di attività dell'agenzia di stampa del comune di Città di Castello, "CdcNotizie". Alla presenza del sindaco Luca Secondi e dei componenti l'attuale servizio, il capo ufficio stampa, Giorgio Galvani e i giornalisti Sara Scarabottini e Marco Baruffi.

"Cdcnotizie", Agenzia di Stampa del Comune di Città di Castello, organo di informazione istituzionale del comune tifernate, fra i primi a livello regionale, dopo Regione Umbria, Giunta e Assemblea legislativa, Provincia e comune di Perugia, si legge in una nota dell'Ente, che è stato celebrato giovedì 25 maggio, nel giorno in cui 40 anni fa, usciva ufficialmente, a firma dell'allora capo ufficio stampa e direttore responsabile, Giuliano Giombini, il primo comunicato emesso dalla testata. "Un traguardo significativo per la storia e l'attività istituzionale ed il rapporto fondamentale con i media e tramite loro con i cittadini. Quaranta anni di attività di un organo di informazione istituzionale che coincidono con i sessanta anni dell'Ordine dei giornalisti, con cui la comunicazione e informazione pubblica sono state istituzionalizzate ed hanno sancito la nascita di figure professionali ordinistiche all'interno di enti locali e altri istituti", ha dichiarato il sindaco nel ringraziare tutti coloro, dal fondatore dell'agenzia, Giuliano Giombini, dal compianto Fabio Pelosi, ai collaboratori che si sono succeduti, Anna Maria Pelosi, Francesca Sensini fino agli attuali componenti.

Secondi e Galvani hanno quindi annunciato il varo di un progetto relativo alla informazione e comunicazione per la "terza età", che verrà presentato nei primi mesi del 2024.





