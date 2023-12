"Il regalo di Natale che si è fatta Norcia è la riapertura di una decina di negozi all'interno del centro storico nel corso di questo 2023": a dirlo all'ANSA è Giuliano Boccanera, sindaco facente funzione della città di San Benedetto.

"Le luci e la vitalità che queste attività hanno restituito alle nostre vite e alle nostre piazze dopo oltre sette anni dai terremoti del 2016 sono un segnale importante di vera rinascita economica dopo tante sofferenze", aggiunge Boccanera, passeggiando tra le vetrine che sono potute ritornare nelle loro vecchie sedi.

Norcia trova sotto l'albero una decina di negozi riaperti

"Il 2023 è stato un anno significativo - spiega l'amministratore - sia per la ricostruzione pubblica che per quella privata. La conclusione del recupero esterno della Basilica di San Benedetto è stato il punto più alto, adesso è iniziato il secondo lotto dei lavori che si concluderà nel 2025". "Ma è in dirittura d'arrivo anche la conclusione del cantiere del palazzo comunale che sarà completato nel corso del prossimo anno salvo inconvenienti, e vanno spediti anche i lavori del teatro", racconta Boccanera. Che per il futuro della città si dice molto fiducioso: "I nostri giovani devono restare qui, magari prima vadano anche all'estero a fare esperienza - conclude - ma poi li invito a tornare e dare il loro contributo per far crescere questo territorio".

