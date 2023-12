Molti i musei aperti a Natale in Umbria

"La stragrande maggioranza dei musei italiani sarà aperta nella mattinata di Natale. Per i tanti italiani che si sono recati a trascorrere la festività in una città diversa da quella di residenza, e soprattutto per i tanti turisti venuti in Italia per trascorrere le vacanze, è un'occasione per godere del nostro patrimonio. Ringrazio i dipendenti che, su base volontaria, hanno aderito all'iniziativa. Chi vuole potrà trascorrere qualche ora nella bellezza dei nostri straordinari parchi archeologici e musei. La cultura è un diritto di tutti": lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Per quanto riguarda l'Umbria, nel sito del ministero sono indicati i molti musei che resteranno aperti a Natale fino a Capodanno. Questo l'elenco, nella sezione "Buone Feste al museo 25 - 31 dicembre 2023": Il Tempietto sul Clitunno, a Campello, il Palazzo Ducale Ducale di Gubbio, il Teatro romano e l'Antiquarium di Gubbio, Villa del Colle del Cardinale a Perugia, l'Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Perugia, il Museo archeologico nazionale dell'Umbria, sempre nel capoluogo umbro, il Museo paleontologico nazionale "Luigi Boldrini " di Pietrafitta, il Castello Bufalini San Giustino.

E poi ancora il Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto, la Rocca Albornoz-Museo nazionale del Ducato ancora a Spoleto, il Museo archeologico nazionale di Orvieto, la Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo a Orvieto, l'area archeologica di Carsulae a Terni.

Altre aperture anche in musei diversi sono successivamente in programma nel corso delle festività, dal primo al 6 gennaio e poi domenica 7 gennaio.

Intanto, il principale museo della regione - la Galleria Nazionale dell'Umbria - è aperto oggi, domenica 24, fino alle 19.30, con ultimo accesso alle 18,.30. La Galleria sarà chiusa il giorno di Natale, ma sarà poi sempre visitabile dal giorno successivo fino al 31 compreso e anche il primo gennaio, ma per le date 2024 si consiglia di visitare il sito per la conferma.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA