Buon Natale in serenità e pace, video della presidente Tesei

"Il mio augurio sincero a tutti voi è di passare queste feste in serenità e pace": lo dice la presidente della Regione, Donatella Tesei, in un videomessaggio pubblicato nei suoi profili social per augurare buon Natale a tutti gli umbri.

"Un altro anno trascorso insieme. Io - afferma la presidente - sono qui a farvi gli auguri veramente più sinceri di un buon Natale da passare con i vostri cari, con le vostre famiglie, e di un 2024 sereno che possa portare a tutti gratificazioni.

Quest'anno la nostra regione si è accesa di mille luci a rendere questo Natale ancora più bello e più caldo. Il mio augurio sincero, veramente, a tutti voi, è di passare queste feste in serenità e pace".



