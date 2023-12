Consegnato il Baiocco d'oro a Massimo Bistocchi

È stato consegnato sabato mattina a palazzo dei Priori uno dei più importanti riconoscimenti del Comune di Perugia, il Baiocco d'oro, al commercialista Massimo Bistocchi, noto per la lunga e brillante carriera come atleta, tecnico e dirigente sportivo legato al mondo del Ju Jitsu, oltre che stimato professionista.

Un aspetto rimarcato dallo stesso sindaco Andrea Romizi, presente alla cerimonia, insieme al vicepresidente vicario del Coni Umbria, Aurelio Forcignanò, e a Virgilio Puletti, uno dei promotori dell'iniziativa.

"Bistocchi - ha detto Puletti - si è speso senza riserve in tutte le attività che svolge: nella professione, nello sport e nel sociale". Oltre alle doti atletiche di Bistocchi, Puletti ha citato quelle manageriali, richiamando gli anni della sua presidenza di Gesenu e dell'Isef, e lo ha ricordato anche "come punto di riferimento per il cooperativismo sociale".

Il curriculum sportivo è stato sintetizzato in un video proiettato in sala, che si conclude con le immagini del massimo riconoscimento del Coni, la Stella d'oro al merito sportivo, consegnato a Bistocchi nel 2015 proprio nella sala dei Notari. A portare i saluti del Comitato umbro e del suo presidente Domenico Ignozza è stato il vicepresidente vicario Forcignanò.

"Tutto il movimento sportivo umbro - ha sottolineato - è grato a Massimo per l'esempio di grande dedizione, passione e sacrificio che offre e che può essere portato all'attenzione di tutti i giovani impegnati a raggiungere traguardi sempre più impegnativi, sia sportivi sia umani".

"Ho sempre cercato di coltivare due qualità: fermezza e coerenza", ha detto in conclusione Bistocchi. "Ho disputato 73 incontri, di cui 72 vinti - ha ricordato - e anche l'unica sconfitta mi ha insegnato molto, cioè che è importante cadere e rialzarsi".

L'onorificenza, come spiegato dal sindaco Romizi è stata attribuita "per l'impegno, la competenza e la passione che Bistocchi ha saputo porre in ogni attività intrapresa".



