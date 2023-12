A Foligno un presepe vivente in abiti barocchi

Tornano anche nel 2023 a Foligno le emozioni di "Anghelos, Natività Barocca, suggestioni viventi di Luce". Il tradizionale presepe vivente in abiti barocchi si terrà come sempre dentro uno scrigno di bellezza della città qual è l'Oratorio del Crocefisso. L'Ente Giostra della Quintana, in collaborazione con il Teatro San Carlo di Foligno, la Coop Culture e con la Pro Foligno, ha nuovamente promosso un progetto che ha ottenuto anche riconoscimenti internazionali.

Il fotografo Stefano Pasquini, con una delle foto scattate lo scorso anno ad "Anghelos", ha ricevuto due premi internazionali: il "Gold Award" nella categoria "Fine Art/Prtofessional" al New York Photo Awards, e una "Honorable Mention" al Budapest International Foto Award.

Il presepe vivente sarà messo in scena nei pomeriggi del 26 e 27 dicembre e del 6 gennaio, dalle ore 16,30 alle 19,30 con ingresso libero.

L'evento sarà allestito come un grande quadro vivente con i meravigliosi abiti della Quintana ed avrà musiche create ad hoc che accompagneranno il visitatore in un percorso predefinito e attraverso suggestioni di luce.

L'idea è di Luca Radi, magistrato dell'Ente Giostra della Quintana mentre la regia è stata affidata a Giacomo Nappini, direttore artistico del Teatro San Carlo.



