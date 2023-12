Tesei, l'Umbria è uscita da una 'non percezione' di regione

"L'Umbria è finalmente uscita da una non percezione di regione. Oggi la regione Umbria a livello internazionale è riconoscibile ed è visibile. Questo non solo dal punto di vista del turismo, per cui c'è stato sicuramente un cambio di passo epocale, ma attraverso una comunicazione, un brand che oggi è collegato a tutto il mondo della nostra regione, anche da tutti gli altri punti di vista, il turismo ma anche l'economia, il sistema infrastrutturale, l'agricoltura": lo ha sottolineato la presidente Donatella Tesei nel corso della conferenza stampa di fine anno della Giunta.

"Questo - ha aggiunto - è sicuramente importantissimo, questa regione ne aveva estremamente bisogno perché andare in giro, anche all'interno del sistema Italia, ma all'estero e parlare di Umbria significava sentirsi dire ma dove sta, che cos'è. Questo era un dato purtroppo imbarazzante".

"Oggi - ha affermato ancora Tesei - la nostra regione è vista, è percepita e questo la sta rendendo attrattiva da molti punti di vista, compreso quello degli investimenti che vengono da fuori".



