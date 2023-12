Studio tecnico regala a dipendenti visita in pinacoteca

E' stata una visita guidata alla pinacoteca di Città di Castello, fra le opere di Raffaello, Signorelli e gli altri maestri del Rinascimento la "strenna" natalizia che lo studio Piesse di Città di Castello, gestito da due giovani professionisti, Marco Marianelli e Lorenzo Perioli, hanno voluto regalare ai cinque dipendenti della loro attività. Accompagnati dalle operatrici della cooperativa Il Poliedro.

"L'idea nasce da una riflessione sul momento storico che stiamo affrontando dove è più facile incrociare nella nostra quotidianità notizie negative fatta di immagini forte e spesso poco piacevoli che la bellezza di quanto ci circonda, l'arte ad esempio", spiega Marianelli attraverso una nota del Comune.

"Penso che per difenderci e non essere travolti come persona da tutto questo è importante spostare la nostra attenzione al bello ed alla bellezza" aggiunge. "Uno degli obiettivi della circolazione di eventi e iniziative all'interno degli spazi della pinacoteca era farla sentire come un luogo familiare, che appartiene a tutti e in cui tutti devono sentirsi a casa, grazie al fascino dell'arte e al respiro di un luogo che accompagna la vita della città da quasi mezzo millennio", commenta l'assessore alla Cultura Michela Botteghi. Sottolineando che "la visita dello Studio Piesse è un segnale importante perché si aggiunge alle molte scuole, associazioni, club service che la scelgono come cornice delle loro attività, nel rispetto dell'arte che custodisce e della sua destinazione museale".



