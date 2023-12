Per presidente Umbria 'Covid ha tolto 2 anni a legislatura'

E' una legislatura "alla quale vanno sottratti i due anni abbondanti del Covid" quella che si concluderà l'anno prossimo, secondo la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Che ha parlato di "contesto tanto complicato e difficile". "Credo che l'Umbria abbia fatto un passo avanti importante e noi la dobbiamo accompagnare in un percorso che deve essere strutturato e strutturale per gli anni futuri" ha detto prima della conferenza stampa di fine anno.

"Affronteremo l'ultimo anno di legislatura con la solita serietà - ha detto ancora Tesei -, stiamo lavorando per l'Umbria, per la nostra comunità. Lo continuerò a fare fino all'ultimo momento". La presidente ha quindi parlato dei progetti messi in piedi "che hanno un respiro più ampio e devono essere realizzati" e di essere "disponibile" a impegnarsi per essi.

E a una domanda sulla sua possibile ricandidatura, alla quale si è già detta "pronta", Tesei ha risposto: "parliamo dell'Umbria e della regione che amiamo tutti".



