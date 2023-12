Regione affida a Trenitalia gestione dei servizi sulla Fcu

La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, ha deciso di affidare a Trenitalia, dal 1 gennaio 2024 fino al 2032, la gestione dei servizi ferroviari sulla Fcu, finora affidata a Busitalia Sita nord.

"Abbiamo lavorato e ci stiamo impegnando per costruire il futuro dell'Umbria attraverso il potenziamento e il rilancio complessivo dei suoi collegamenti su ferro e l'atto approvato oggi ne è una ulteriore tappa" ha sottolineato lo stesso Melasecche. "A Trenitalia, che gestirà così la totalità dei servizi ferroviari nella nostra regione poiché già gestisce le linee nazionali, tramite contratto decennale che verrà sottoscritto dall'Agenzia unica regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale - ha aggiunto -, vengono affidati i servizi sulla dorsale Terni-Sansepolcro che sta per vivere finalmente una stagione d'oro: sarà completamente riaperta entro il 2026, velocizzata e modernizzata e vi circoleranno nove treni Minuetto ad alimentazione elettrica completamente rinnovati anche nella loro livrea, con impresse sulle fiancate le bellezze e il brand dell'Umbria, cuore verde d'Italia".

Con questa operazione, la Giunta regionale - è detti un suo comunicato - ha inoltre revisionato il piano economico finanziario del contratto con Trenitalia nel periodo 2023-2032.

"Di grande importanza gli obiettivi che ci prefiggiamo nell'ambito del decennio - dice l'assessore -, a partire dall'introduzione del servizio tutto in modalità elettrica sulla Fcu, con l'impiego dei quattro Minuetto di proprietà della Regione dopo il revamping effettuato nelle Omcl di Foligno e di altri cinque acquisiti da altre Direzioni regionali. Dal 2027, pertanto, nessun treno diesel percorrerà più la Fcu".



