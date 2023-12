Indagine sulla sanità 'prioritaria' per la Corte dei conti

La Corte dei conti dell'Umbria ha messo il settore "come indagine prioritaria nella programmazione dell'anno venturo", ritenendo che "permangono profili di criticità" in ambito regionale . Lo ha detto il presidente della sezione Antonello Colosimo che oggi ha incontrato i giornalisti per illustrare i risultati dell'attività svolta nel corso del 2003. Ha quindi parlato di una situazione umbra di "luci e ombre" e della Corte come "stimolo per migliorare le performance delle amministrazioni".

Sul versante della sanità Colosimo non ha nascosto che "c'è tanto da fare". "Aspettiamo che su questo arrivino risposte - ha sottolineato - in coerenza con le dichiarazioni che sono state rese, perché la sanità è un bene che tocca tutti quanti indistintamente e il servizio che deve essere reso deve essere un servizio di civiltà".

In particolare il presidente ha parlato di "profili di criticità sulla sfera farmaceutica e sull'edilizia sanitaria, che sconta una difficoltà di aggiornamento e di adeguamento a quelle che sono le normative attualmente vigenti". "Abbiamo anche visto che c'è un problema di equilibrio strutturale dei bilanci delle aziende sanitarie - ha proseguito - e noi, quindi, quest'anno deliberiamo di mettere un focus molto specifico su tutte le aziende sanitarie della regione Umbria per il quale, tra l'altro, abbiamo inviato note istruttorie con richiesta di elementi in modo tale da preparare bene l'azione di indagine che sarà portata avanti durante tutto l'anno e della quale faremo adunanza pubblica a fine ano 2024".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA