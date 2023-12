Giornalisti Città di Castello donano fondi alla Caritas

Anche quest'anno alcuni giornalisti tifernati hanno fatto dono alla Caritas diocesana di un contributo economico frutto di una partecipata raccolta fondi che ha coinvolto anche artisti e comunicatori della città. Un gesto definito "spontaneo e concreto" che da qualche anno si rinnova in prossimità delle festività natalizie.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede Caritas di Città di Castello e a ricevere la donazione è stato il direttore del centro diocesano, Gaetano Zucchini. "Anche quest'anno - ha detto - gli amici della stampa hanno ritenuto di fare una donazione alla Caritas diocesana. In questo momento così complicato, difficile caratterizzato da tante difficoltà e fragilità, questo gesto rappresenta un atto di attenzione, generosità gratuita, che impreziosisce il servizio pastorale che Caritas svolge quotidianamente nei confronti dei più deboli ed emarginati. Pertanto è doveroso il ringraziamento sincero ai protagonisti di questo atto generoso che va ad affiancarsi ad altri da parte di chi in questi giorni ha ritenuto di condividere le difficoltà del prossimo. Che sia un Natale sereno, in letizia e pace per tutti".

Nel definire la giornata come "un altro significativo tassello di vita quotidiana" la delegazione dei giornalisti tifernati ha ringraziato la Caritas diocesana, il suo presidente, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo, il direttore Zucchini, tutti i volontari che ogni giorno nelle diverse sedi cittadine garantiscono vicinanza concreta e accoglienza alle persone fragili".



