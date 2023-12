È stata eletta la nuova segreteria regionale della Cgil dell'Umbria. Con la segretaria generale, Maria Rita Paggio, sono stati designati dall'assemblea del sindacato, che si è tenuta a Perugia, alla presenza del segretario della Cgil nazionale, Pino Gesmundo, Gianni Fiorucci (confermato), Stefania Cardinali (confermata), Andrea Corpetti (già segretario provinciale della Cgil di Terni) e Michele Greco (già segretario provinciale della Cgil di Perugia). I votanti - è detto in un comunicato della Cgil - sono stati 85, con 59 voti favorevoli, 19 contrari e 7 schede bianche.

L'assemblea - è detto in un comunicato della Cgil - ha salutato e ringraziato per il lavoro svolto i due segretari uscenti, Andrea Farinelli e Barbara Mischianti.



