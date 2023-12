Babbo Natale-vigile del fuoco per i piccoli malati a Perugia

Ha fatto ingresso dalle finestre grazie ai vigili del fuoco di Perugia, il babbo Natale che ha portato doni al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale e al vicino residence Chianelli.

Un'iniziativa promossa dal comitato per la vita "Daniele Chianelli" in collaborazione con il corpo dei vigili del fuoco e la collaborazione dell'associazione Gianluca Pennetti Pennella.

Ai bambini è stata così fatta una bellissima sorpresa.

Distribuiti anche i doni che hanno richiesto nelle letterine, raccolte dai volontari del Comitato.

Al residence Chianelli, dopo la consegna dei regali per tutti c'è stata una festa, con tanta musica eseguita da due gruppi di bambini coordinati dal musicoterapeuta Lorenzo Capolsini. All'appuntamento ha preso parte anche la scuola in ospedale dei Coniglietti cianchi e la classe quarta A dell'Ic Perugia 5 in cui è inserito un piccolo ex paziente dell'oncoematologia pediatrica.

C'è stata poi la benedizione del vescovo di Perugia Ivan Maffeis che ha voluto salutare sia i piccoli ricoverati sia tutti gli ospiti del residence. Presenti anche i calciatori del Perugia, Cristiano dell'Orco e Federico Ricci che hanno consegnato gadget per i piccoli sia al residence che al reparto.

"Ogni anno - ha commentato Franco Chianelli, presidente del comitato per la vita - cerchiamo di organizzare per i bimbi una festa indimenticabile. Siamo convinti che anche questi momenti di gioia e divertimento, con la realizzazione di un loro piccolo desiderio possa essere un aiuto concreto nel percorso di cura".





