Ancora sei mesi per nuovo esame condanna calunnia Knox

La difesa di Amanda Knox si aspetta che venga fissato a ridosso di giugno il processo nel quale i giudici di Firenze dovranno rivedere la condanna a tre anni di reclusione (comunque già scontati) per calunnia a Patrick Lumumba. La data dell'udienza è attesa non prima di marzo.

Il nuovo processo sarà celebrato dopo che la quinta sezione penale della Cassazione ha revocato e annullato le sentenze con le quali Knox è stata condannata per avere coinvolto nel delitto compiuto a Perugia Patrick Lumumba, poi riconosciuto estraneo e quindi prosciolto. Una decisione resa possibile dal nuovo articolo, il 628 bis, del codice di procedura penale che prevede la possibilità di chiedere che vengano eliminati "gli effetti pregiudizievoli" derivanti da una violazione che sia stata accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quella del diritto di difesa nel caso di Knox. La Corte ha quindi accolto la richiesta dei difensori dell'americana, disponendo il "rinvio per un nuovo esame sul punto" a Firenze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA