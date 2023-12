Ad Avigliano umbro per la prima volta un presepe vivente

Avigliano umbro ospiterà per la prima volta un presepe vivente, che si svolgerà il 26 dicembre e il 6 gennaio. L'iniziativa, presentata in una conferenza stampa in Provincia, si inserisce nel programma natalizio predisposto da Comune, pro loco e associazioni e va ad incrementare l'offerta anche per i turisti.

Il presepe vivente è organizzato da un gruppo di cittadini, sostenuti dalla pro loco, dalla croce Rossa e dal Comune. "Va ad arricchire - ha detto il vice sindaco Daniele Marcelli - il panorama di iniziative che il Comune, la pro loco e le associazioni locali organizzano tutto l'anno. Un grazie quindi a coloro che lo hanno ideato e realizzato".

Roberto Morelli, consigliere provinciale, ha portato il saluto della Presidente Laura Pernazza ed ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa e il sostegno dell'amministrazione provinciale.

Mirko Venturi, presidente della pro loco ha ringraziato la Provincia e il Comune di Avigliano Umbro per la collaborazione ed ha sottolineato l'impegno dei volontari che hanno realizzato il presepe vivente. "Abbiamo colmato quel qualcosa che mancava per il periodo invernale - ha detto Venturi - ed è stato bello vedere la partecipazione di tanti cittadini".

Rita Fortunati, che è stata l'ideatrice del presepe, ha sottolineato la grande collaborazione dei commercianti oltre che del Comune e della pro loco, mentre Andrea Fortunati, uno degli organizzatori, ha spiegato nel dettaglio come si svolgerà. "Il presepe - ha detto - sarà nel centro storico e partirà da piazza Piave. Conterrà molti figuranti con un percorso lineare ad ingresso libero".



