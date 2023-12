Sesto giorno consecutivo di discesa per i ricoverati positivi al Covid in Umbria. Che tornano meno di 200. In base ai dati sul portale della Regione, aggiornati al 20 dicembre sono infatti 180, quattro nelle rianimazioni, 56 nei reparti Covid e 120 nelle altre strutture di degenza.

Il 14 dicembre il numero dei ricoverati era salito invece a 230 mentre il picco più recente per i posti occupati nelle rianimazioni è stato di nove il 2 dicembre.



