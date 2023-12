Prisco, accordo europeo sui migranti apre un nuovo capitolo

"L'accordo siglato tra Parlamento europeo e Consiglio apre un nuovo capitolo nella gestione dei migranti e dei richiedenti asilo": a sottolinearlo è il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco. "In Italia, confine d'Europa, entra chi ne ha diritto e bisogno, che dunque viene accolto e protetto" ha aggiunto.

"Gli Stati membri - sottolinea Prisco in una nota -, da oggi in avanti, sono impegnati a collaborare nella lotta agli scafisti, quelli che hanno causato tante, troppe stragi al largo delle nostre coste. E' la vittoria della linea del Governo Meloni: la crisi dei migranti non può e non deve pesare solo su chi, per la sua collocazione geografica, è naturalmente in Europa più esposto alle ondate migratorie. Si è sbloccata una situazione su cui lavoravamo dal primo giorno della nostra assunzione della responsabilità di governo e questo accordo di cooperazione e solidarietà tocca tutte le fasi di gestione delle richieste d'asilo, dello screening dei migranti che arrivano e della lotta senza quartiere ai mercanti di morte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA