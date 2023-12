Minoranza Regione chiede Consiglio straordinario su scuole

"Abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio regionale straordinario sul dimensionamento scolastico": la consigliera regionale Donatella Porzi (gruppo Misto) annuncia l'iniziativa condivisa con altri di minoranza: Vincenzo Bianconi (gruppo Misto), Simona Meloni, Michele Bettarelli, Fabio Paparelli, Tommaso Bori (Pd) e Thomas De Luca (M5s).

"Riteniamo necessario - afferma Porzi in una nota - riportare la questione su un serio e condiviso confronto politico, la situazione in cui ci siamo venuti a trovare richiede che si apra una discussione dettagliata che possa permettere a tutti i consiglieri regionali di valutare e discutere delle reali ripercussioni di una decisione che non può essere tenuta nelle segrete stanze". La consigliera sottolinea poi che "la Giunta è corsa ai ripari con la convocazione urgente (per oggi stesso) di un altro tavolo 112 al quale sono stati invitati tutti i sindacati della scuola, dopo che questi ultimi, con una missiva unitaria, avevano espresso una forte contrarietà circa l'accorpamento di quattro istituzioni scolastiche di secondo grado. A Città di Castello il Liceo Classico 'Plinio Il Giovane' con IIS 'Patrizi, Baldelli-Cavallotti' e ad Assisi l''Istituto Alberghiero' e 'Polo Bonghi'. Tali proposte non sono mai state fatte oggetto di menzione né nelle Linee di indirizzo, né nelle Conferenze d'Ambito, né nella Conferenza Provinciale". "Nel frattempo - aggiunge ancora Porzi - ascoltiamo increduli e leggiamo da più parti che sono improvvisamente diventati tutti bravi ad intestarsi il merito di aver scongiurato il rischio degli accorpamenti, a Marsciano come a Terni, Assisi e a Città di Castello, quando le proposte sono frutto di indirizzi da parte di una maggioranza di cui fanno parte gli stessi soggetti che ora si vantano di aver lavorato per trovare le soluzioni migliori. L'unica soluzione di fronte alla chiara volontà di accentramento della Giunta regionale è quella di aprire una discussione democratica su una questione che riguarda decine di migliaia di famiglie umbre. Serve un Piano concertato che soddisfi le reali esigenze dei territori e rispetti le peculiarità degli istituti scolastici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA