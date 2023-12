In Umbria un albero di Natale in piazza realizzato all'uncinetto

È un albero di Natale di lana interamente realizzato ad uncinetto quello che abbellisce la piazza del piccolo borgo di Monterubiaglio, nel comune di Castel Viscardo, a pochi chilometri da Orvieto. È il frutto del lavoro di una trentina di donne del paese che per circa otto mesi si sono adoperate quotidianamente per realizzare a mano 2 mila "mattonelle", che poi sono state assemblate tra loro fino a ricoprire la grande sagoma di ferro che ora si può ammirare davanti al castello del piccolo borgo.

La lana è stata in parte recuperata anche da vecchie coperte ormai non più usate. Oltre al grande albero, i "quadrati colorati" hanno permesso di realizzare anche altri 10 alberelli che fanno da contorno all'attrazione natalizia principale.

Per renderlo ancora più speciale, l'albero è stato decorato anche con luci colorate e con un originale puntale di legno realizzato dall'artista Franco Picciolini.

La realizzazione dell'opera è stata possibile grazie anche alla collaborazione della Pro Loco e della parrocchia di Monterubiaglio oltre al sostegno economico delle aziende del territorio. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castel Viscardo.



