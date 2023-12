In Alto Tevere la mobilitazione sanitaria del centrosinistra

Terza tappa della "mobilitazione sanitaria" del centrosinistra che, dopo avere visitato le strutture di Perugia e della Valle Umbra, ha fatto tappa in Alto Tevere, con i sopralluoghi ad Umbertide, Città di Castello e San Giustino. "La situazione che è apparsa alla delegazione che ha fatto visita alle strutture - si legge in una sua nota - è quella che ricorre in tutte le realtà visitate, vale a dire operatori sotto pressione e sotto organico a causa della carenza di personale che, nonostante le possibilità offerte dall'emergenza sanitaria e dal Pnrr, continua a non essere assunto".

Per il centrosinistra ad Umbertide è emersa la vicenda del centro di colposcopia che si occupa di screening oncologici e interruzioni di gravidanza, "di cui si vuole sventare il rischio di chiusura, con conseguente e grave depauperamento per il territorio". "Una situazione aggravata anche - prosegue la nota - dalle scelte nazionali, per le quali ieri si è tenuto lo sciopero dei medici e degli operatori sanitari. Grave è infatti il mantenimento del tetto delle assunzioni, l'assenza di misure per la stabilizzazione dei precari, il finanziamento scarso per il Fondo sanitario nazionale e il mancato riconoscimento delle specificità del lavoro dei professionisti hanno fatto il resto".

Il prossimo appuntamento è previsto a Spoleto ed in Valnerina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA