Dominga Cotarella in Giunta Coldiretti nazionale

Grande soddisfazione è stata espressa da Coldiretti Umbria per la conferma di Ettore Prandini alla presidenza nazionale dell'organizzazione e per la nomina nella nuova Giunta confederale di Dominga Cotarella, presidente degli agricoltori ternani. "Una designazione, quest'ultima, che rappresenta sicuramente un grande ed ulteriore stimolo per proseguire nel nostro impegno responsabile - afferma Coldiretti Umbria - in difesa dei redditi di tutte le imprese agricole e delle esigenze dei cittadini-consumatori e della collettività".

"Garantirò il mio impegno, insieme all'associazione Terranostra e a tutta la squadra dell'Umbria, a partire dal nostro presidente regionale Albano Agabiti - sottolinea Dominga Cotarella - a sostegno dello sviluppo di tutto l'agroalimentare italiano, sempre di più motore di crescita per l'Italia".





