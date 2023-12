Dalla Camera commercio progetto Scuola economia territorio

Per poter avvicinare maggiormente il mondo della formazione al sistema imprenditoriale e professionale del territorio, la Camera di commercio dell'Umbria presenta una nuova opportunità: il progetto "Scuola economia territorio", un'occasione per collaborare con scuole e istituti di formazione per favorire l'orientamento al lavoro e alle professioni dei giovani.

L'obiettivo è di costituire un elenco di esperti provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni che forniranno il proprio contributo ai percorsi di orientamento, Pcto (l'ex alternanza scuola-lavoro) e sostegno all'imprenditorialità realizzati sul territorio regionale. L'avviso - si spiega in una nota della Camera di commercio - si rivolge a imprese e liberi professionisti. Le attività per cui candidarsi sono visite aziendali, partecipazione a progetti come esperti e o testimonial, tirocini nell'ambito dei percorsi di certificazione delle competenze. Per quanto concerne i tirocini l'iniziativa al momento è stata attivata nell'ambito di quattro filiere produttive individuate a seguito degli accordi sottoscritti a livello nazionale da Unioncamere con le Reti nazionali di scuole nei settori meccanica-meccatronica e automazione (Rete M2A), turismo (Renaia), tessile-abbigliamento-moda (Tam), agricoltura-agroindustria (Renisa).

Tra gli obiettivi individuati, valorizzazione del brand aziendale; consolidamento delle relazioni con il mondo della scuola; visibilità conseguente l'attività di comunicazione on line e off line dell'Ente camerale, a livello regionale e nazionale; partecipazione a possibili momenti di business networking.

I termini di presentazione delle domande sono stati aperti il 15 dicembre e hanno come riferimento temporale le attività che saranno realizzate per tutto l'anno 2024. Nella pagina al link https://www.umbria.camcom.it/novita/avvisi/progetto-scuola-econo mia-territorio-avviso-per-imprese-e-professionisti della Camera di Commercio dell'Umbria si può consultare l'intero avviso.





