A Terni un concerto di Natale per le cure di Flavia

Un concerto di Natale per sostenere le cure di Flavia, ternana di 12 anni affetta da deficit di Ugdh, si terrà venerdì 22 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Francesco, a Terni. Fa parte delle iniziative promosse dall'associazione Progetto Flavia per l'Ugdh fondata dai genitori della bimba.

I fondi raccolti - spiega il Cesvol - saranno destinati in particolare al programma di cure messo a punto dal dottor Diego Martinelli, dell'unità operativa complessa di malattie metaboliche dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Organizzatore e direttore della serata è Marco Venturi.

Saranno eseguiti brani natalizi dai cori di San Francesco e Collevalenza con l'orchestra "Young for future" dalla soprano Lucia Casagrande Raffi con la partecipazione del tenore Gianpaolo Giubilei. E' prevista la partecipazione dell'attore Riccardo Leonelli come voce narrante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA